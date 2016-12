Uber com preço dinâmico: descubra se sua corrida está mais cara

O Uber mudou a interface do aplicativo para celular e o preço dinâmico do serviço acabou ficando menos aparente para o usuário. Isso tem causado insatisfação, já que não é mais exibido o ícone de raio azul, que tradicionalmente avisava quando os valores estavam acima da média. O chamado “surge” também não é indicado com clareza o quanto essa tarifa está mais cara no momento.

Os usuários que não verificarem a estimativa de preço antes de solicitar o carro podem ter uma surpresa desagradável na hora de pagar a conta, com aumentos acima de duas, três ou até quatro vezes do valor tradicional. Pelo aplicativo você pode encontrar os diferentes alertas de preços acima da média e até confirmar depois o valor. Para tentar ajudar a deixar esse preço mais evidente, confira algumas dicas rápidas:

1) Encontrar a estimativa de preço:

O usuário precisa adicionar o endereço de origem e destino para ter uma estimativa de preço do trajeto no Uber. Para isso, é necessário tocar na barra de “Para onde?”. No primeiro campo de texto, escreva o endereço do local onde o Uber vai te buscar. Depois coloque o endereço para onde o carro vai te levar.

A estimativa de preço é mostrada logo abaixo da categoria do carro da Uber antes de solicitar o transporte. Esse valor pode mudar de um momento para o outro e o aplicativo não mostra de forma clara quando o preço expirou, como fazia anteriormente.

Então, para não ter problemas, adicione os endereços e solicite o transporte logo em seguida, sem manter o app em espera por muito tempo. Para ter certeza de que foi mantida a mesma tarifa da estimativa para o trajeto, sem alterações, confira o valor logo ao solicitar o Uber. Quando o motorista estiver a caminho, o app vai mostrar um resumo da corrida, com o preço estimado. Se preferir, você pode cancelar a corrida até cinco minutos após pedido.

2) Alerta de “preço dinâmico”:

O Uber tem um novo alerta de preço dinâmico que é mais sutil e não mostra em quantas vezes o valor está alterado (o chamado multiplicador), em comparação com o preço-base. Se o Uber não estiver com a tarifa mais cara, nenhuma mensagem será exibida no aplicativo. Mas se estiver mais caro naquele momento, o alerta de preço dinâmico aparecerá com a seguinte mensagem: “Preços um pouco mais altos do que o normal”.

Você precisa ter cuidado dobrado quando esse alerta mostrar: “Preços mais altos do que o normal” (bem mais caro em tarifa dinâmica) ou até “Preços muito mais altos do que o normal” (preço-dinâmico muito elevado; a tarifa pode passar de 3x, 4x ou mais se comparada com a que você pagaria normalmente).

3) Entenda o preço-base

Quando você encontrar a estimativa de preço da corrida no Uber, toque no ícone de “i” ao lado do valor para ver mais detalhes. Depois toque novamente no ícone de “i” para encontrar o detalhamento da tarifa naquele momento.

Tudo sobe com a alteração para o valor dinâmico: o preço-base (normalmente em R$ 2 para UberX), o preço mínimo (normalmente em R$ 7 para UberX), a soma por minuto (R$ 0,15 para UberX) e a soma por quilômetro (R$ 1,40 no UberX). Com isso a conta pode ficar bem cara, dependendo do acréscimo.

No topo da tela veja mais detalhes sobre a cobrança em “Recibo”. Lá será mostrado o preço-base, o quanto seria o preço normal e o acréscimo no valor do “preço dinâmico”. Caso você se sinta lesado de alguma forma, por uma cobrança elevada, poderá entrar em contato com a Uber.

5) Serviços alternativos ao Uber

Caso você não esteja gostando desse preço-dinâmico “surpresa” ou queira comparar o valor do mesmo trajeto, saiba que o Cabify funciona com serviço semelhante ao Uber no Brasil. Assim você pode olhar nos dois aplicativos a estimativa de valor e escolher o mais barato. O aplicativo está disponível para Android e iOS (iPhone).

Comentários