Uber faz parceria com o governo federal para evitar fraudes de motoristas

Com o intuito de checar em tempo real informações cadastrais dos motoristas e candidatos, a Uber fez uma parceria com o Serpro, empresa de Tecnologia da Informação do governo federal. Com o acordo, a empresa terá acesso a informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) para confirmar se os dados fornecidos para fazer o cadastro dos condutores estão corretos. Será possível por exemplo, conferir se a habilitação de determinado motorista ainda está válida ou se foi cassada.

As fotos dos condutores também serão verificadas digitalmente, com um software especialmente desenvolvido para isso, que compara as imagens fornecidas pelo condutor com as arquivadas pela autoridade de trânsito. O intuito da medida é impedir as fraudes de motoristas.

A empresa terá como confirmar também a situação do veículo registrado pelo motorista para atuar no aplicativo. Será possível identificar se um veículo é roubado, por exemplo. Hoje, todas essas verificações são feitas a partir de documentos digitalmente fornecidos pelos próprios motoristas.

Para tentar coibir as fraudes de motoristas, a Uber possui também uma ferramenta que faz a identificação do motorista em tempo real. Aleatória e periodicamente, o aplicativo pede para que motoristas parceiros tirem uma “selfie” antes de aceitar uma viagem ou de ficar online. O intuito é verificar se a foto da pessoa que está usando o aplicativo corresponde ao cadastro.

“Segurança é prioridade para a Uber e o trabalho de aprimoramento nesse tema tem de ser contínuo: estamos comprometidos em sempre construir uma plataforma melhor, para proporcionar viagens cada vez com mais recursos de segurança e com mais confiabilidade”, explica o diretor de Comunicação da Uber no Brasil, Fabio Sabba.

“Acreditamos que por meio da tecnologia conseguiremos oferecer recursos de segurança cada vez mais robustos de forma escalável. A integração com um parceiro com a expertise do Serpro e as informações do Denatran permitirá que os nossos critérios de qualidade e segurança sejam aplicados cada vez com maior eficiência e rapidez”, avalia.

“O Serpro comemora a contratação, pela Uber, de um produto que explicita o caminho do provimento de soluções digitais para o cidadão. Estamos construindo um governo cada vez mais digital, acessível às empresas e à sociedade. Essa é a nossa missão. A atuação do Serpro no Governo Digital, impulsionada nesse momento pelo Denatran, resulta em produtos como o Datavalid, que contribuem significativamente para a melhoria do ambiente de negócio das empresas brasileiras”, ressalta o diretor de relacionamento do Serpro, André de Cesero.

