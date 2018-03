A família da mulher que morreu atropelada por um carro autônomo da Uber no Arizona (EUA) fechou um acordo com a empresa de transportes, encerrando uma potencial batalha jurídica em torno da primeira fatalidade causada por veículos autônomos. Os termos do acordo não foram divulgados. A empresa que representa a filha e o marido da vítima disse que considerava o assunto resolvido.

