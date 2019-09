Uber renova contrato de manutenção da Orla do Guaíba

A Prefeitura de Porto Alegre assinou, na manhã desta segunda-feira (23) o novo contrato de manutenção e zeladoria do trecho 1 da Orla Moacyr Scliar. Sem novidades, a empresa Uber permanece a frente dos serviços pelos próximos 12 meses. A empresa adotou o espaço em agosto do ano passado, logo após a inauguração, em 29 de junho. O município vai economizar R$1 milhão ao ano.

Dentre os principais benefícios, o prefeito Nelson Marchezan Júnior destaca: “desta forma, a sociedade participa, interage e se apropria desses espaços, não apenas usufruindo, mas também cuidando e arcando com os custos da preservação”. O prefeito ressalta ainda que o exemplo dado pela Uber do Brasil representa um incentivo para que outras empresas venham a fazer o mesmo com áreas ainda não adotadas.

De acordo com o contrato, a empresa de transportes fica encarregada da manutenção de paisagismo, gramado e canteiros, pela limpeza e recolhimento de resíduos, zeladoria e restaurações no piso. A gestão da área e os demais serviços continuam sendo responsabilidade do poder público. Também fazem parte da adoção a praça Júlio Mesquita, as rótulas do Gasômetro e das Cuias e o canteiro central da avenida Edvaldo Pereira Paiva. O serviço, que era feito somente durante o dia pelo contrato anterior, agora será realizado por dois zeladores trabalhando sete dias por semana, entre 8h e 22h.

Deixe seu comentário: