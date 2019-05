Uber substitui “Juntos” por “Shallow Now” em aplicativo

Por Isadora Aires

Parece que a história do “juntos e shallow now“ tá longe de acabar, né? Dessa vez, quem resolveu brincar com o meme foi a Uber! No aplicativo, a empresa oferece a modalidade “Juntos”, que são corridas compartilhadas com outros usuários. Só que desde ontem (21) o novo nome dessa categoria é “Shallow Now”! Quando você clica para pedir a corrida, no botão também aparece “Solicitar Shallow Now”.

No domingo (20), o aplicativo de transporte já tinha feito uma brincadeira com a música de Paula Fernandes e Luan Santana: um código chamado “SHALLOWNOW” dava 20% de desconto nas viagens com Uber Juntos. Quem diria que uma simples versão geraria tudo isso, né?

