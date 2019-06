“Uberização” cria 214 mil vagas de trabalho em transportes no País

A atividade de transporte, armazenagem e correio absorveu 214 mil novos trabalhadores no período de um ano, segundo dados divulgados na sexta-feira (31) na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Essa parte de transportes é muito relacionada a motoristas de aplicativo. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil inteiro”, explicou Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE. As informações são do jornal O Tempo.

O instituto divulgou na sexta-feira que a taxa de desemprego no país ficou em 12,5% no trimestre encerrado em abril, e o número de desempregados é de 13,2 milhões. No período de novembro a janeiro, que serve como base de comparação, a taxa havia ficado em 12% ,e 12,7 milhões de brasileiros procuravam uma vaga. Em relação a abril do ano passado (12,9%), a taxa cedeu.

O dado foi divulgado um dia depois de o instituto informar que a economia brasileira recuou 0,2% no primeiro trimestre do ano. O desemprego alto é uma das razões para o Produto Interno Brasileiro (PIB) ter apresentado desempenho ruim.

A população empregada foi estimada em 92,4 milhões de pessoas. Ficou estável na comparação com o trimestre anterior, mas ganhou dois milhões de pessoas em relação a 2018.

Na semana passada, o Ministério da Economia divulgou que, em abril, o mercado de trabalho formal voltou a gerar vagas. Foram criados 129,6 mil empregos com carteira. Esse é o melhor resultado para o mês desde 2013, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A pesquisa Pnad Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, diferentemente do Caged, considera também o mercado informal.

Emprego formal

O país registrou a criação de 480 mil vagas com carteira assinada no trimestre encerrado em abril, em relação ao mesmo período de 2018. Segundo Cimar Azeredo, houve aumento na indústria, no setor financeiro e em administração, educação e saúde. “Esse aumento é muito forte para as mulheres, porque pega setores na educação, tanto do setor privado quanto público. É profissional para ensino de nível fundamental”, explicou.

Ele acredita, porém, que o emprego formal não vai se recuperar tão cedo. “O ponto mais baixo da carteira assinada foi no ano passado. Essa melhora de 480 mil em relação a um ano antes é porque você está pegando o ponto mais baixo da série”, disse.

O Brasil registrou uma população recorde de 4,875 milhões de pessoas em situação de desalento no trimestre encerrado em abril, de acordo com o IBGE. O resultado significa 202 mil desalentados a mais em relação ao trimestre encerrado em janeiro. Em um ano, 199 mil pessoas a mais caíram no chamado “desalento”.

São os trabalhadores que estão desempregados, mas nem procuraram vaga na semana em que foram entrevistados pelo IBGE. Inclui quem se acha muito jovem, muito velho, pouco experiente, sem qualificação ou acredita que não encontrará oportunidade no local onde reside. O número de desalentados é influenciado por vários fatores, até por notícias relacionadas à crise. Parte das pessoas que tem contato com informações sobre aumento de número de desempregados simplesmente desiste de procurar. O número se manteve recorde em fevereiro.

Já a taxa de subocupação por insuficiência de horas ficou em 7,6% no trimestre até abril, ante 7,3% no trimestre até janeiro, segundo o IBGE. São brasileiros que fizeram algum tipo de trabalho, mas que dedicaram menos de 40 horas semanais a isso e gostariam de trabalhar por um período maior.

Um profissional freelancer ou alguém que faça bicos e não está conseguindo muitos trabalhos se encaixa nessa situação. Em todo o Brasil, há um recorde de 6,996 milhões de trabalhadores subocupados por insuficiência de horas. Em um ano, o país ganhou mais 745 mil pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas.

A taxa composta de subutilização da força de trabalho aumentou de 24,2% no trimestre até janeiro para 24,9% no trimestre até abril. Isso significa que faltou trabalho para um montante recorde de 28,372 milhões de pessoas no país no trimestre encerrado em abril, segundo o IBGE.

