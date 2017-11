UCI inaugura complexo cinematográfico em Canoas

Como parte das comemorações de duas décadas da rede UCI no Brasil, a empresa inaugura, no dia 24, junto com a abertura do Park Shopping Canoas, um novíssimo complexo cinematográfico com 7 salas, sendo seis equipadas com dolby 7.1, além da primeira XPLUS da cidade, projeto próprio da empresa que revoluciona a percepção de som, colocando o espectador dentro das ações projetadas.

A sala especial conta com uma tela gigante, com mais de 150m2, e exibição 3D de última geração. Com um projetor de definição 4K – quatro vezes maior do que a projeção digital comum – fornece imagem com muito mais brilho, nitidez e profundidade. Através dela, o som vem de todas as direções, inclusive do teto, com o objetivo de proporcionar preciosos detalhes de áudio.

O retrato sonoro se torna o mais preciso do filme e liberta o som da limitação dos canais, permitindo que os criadores tratem cada efeito sonoro como um item individual dinâmico e real. São mais de 54 altofalantes e 128 deslocamentos simultâneos de objetos sonoros, que criam a ilusão de um campo de som infinito ao redor da pessoa, proporcionando a sensação de imersão total no filme.

E para tornar ainda mais incrível a experiência, todas as salas do novo complexo, incluindo a XPLUS, serão equipadas com cadeiras superseats, que ficam estrategicamente posicionadas nos melhores ângulos de visibilidade da tela e da potência do som. Mais largas e com encostos reclináveis, as poltronas contam com braços individuais e love seat – quando é possível levantá-los e deixar o assento como um sofá.

O público de Canoas também vai poder desfrutar de diversas vantagens do UCI Unique, o programa de fidelidade da rede que proporciona aos associados várias vantagens, como descontos em ingressos todos os dias, meia-entrada para qualquer sessão de conteúdo alternativo e entradas mais baratas às terças-feiras, em todas as salas, incluindo a XPLUS. Além disso, oferece também o “filme da semana” onde um superlançamento apresenta descontos especiais.

Para o empreendimento, que chega com a missão de proporcionar mais do que sessões de cinema, mas experiências inesquecíveis, a empresa investiu aproximadamente R$ 12 milhões. “É um imenso prazer chegar a Canoas e poder compartilhar nosso compromisso com o público de trazer a mais novas tecnologias em cinema e mais conforto nas salas. As nossas expectativas são as melhores”, resume Monica Portella, diretora de marketing da rede.

UCI Festa

Crianças, jovens e cinéfilos em geral também podem comemorar datas especiais com sessão de cinema e festa no espaço exclusivo da rede UCI, com direito a comes e bebes, música e combo para os convidados.

Gift Card

Para quem quiser presentear em grande estilo, a rede UCI oferece o gift card, um cartão no valor de R$ 60 que pode ser usado na compra de ingressos e também na bombonière.

Conteúdo alternativo

A rede foi pioneira em trazer para a tela grande performances de balé em 3D e, desde então, exibe e distribui anualmente as temporadas de dança do Bolshoi, além de óperas, futebol e shows. As apresentações da temporada 2017/2018 da companhia russa poderão ser vistas a partir de dezembro, com o clássico “O Quebra-Nozes”.

Diversão em grupo

A UCI ainda acredita que cinema é mais gostoso acompanhado, seja por família ou amigos, e por isso oferece diferentes opções para a diversão em grupo. O “Ticket Família” inclui quatro entradas para um grupo composto por dois adultos e duas crianças de até 12 anos por um preço especial, que varia de acordo com a sala, sessão e cinema escolhidos. Já a “Sessão

Família”, oferece ingresso com preço diferenciado para sessões matinais aos sábados, domingos e feriados, em determinadas salas da rede.

UCI Corporate

Empresas também podem aproveitar a estrutura das salas da rede para eventos do UCI Corporate. A rede oferece para locação espaços em seus complexos para diferentes tipos de encontros, como apresentações, treinamentos e conferências. Outra possibilidade é uma sessão exclusiva de um dos filmes em cartaz para funcionários, colaboradores e clientes.

Projeto Escola

Já o Projeto Escola, oferece os ambientes da rede para sessões educativas para alunos de todas as séries, em horários e preços especiais. As salas também podem ser usadas para aulões e cursos específicos. O projeto é uma iniciativa para que estudantes possam vivenciar, numa sessão fechada para sua escola, uma atividade educativa única, com a exibição de um filme como fator desencadeante de discussões, debates e trabalhos pedagógicos.

