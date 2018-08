Ucrânia e separatistas pró-Rússia acordam trégua

A Ucrânia e os separatistas pró-Rússia acordaram nesta quarta-feira (22) uma nova trégua no leste do país a partir da meia-noite de 29 de agosto, informou um porta-voz da chamada República Popular de Donetsk. A trégua foi pactuada em Minsk visando o início do ano letivo em 1º de setembro, depois que nos últimos dias vários soldados ucranianos morreram em combates com as milícias rebeldes.