UCS destaca música erudita

A Orquestra Sinfônica da UCS (Universidade de Caxias do Sul) apresenta nesta quinta-feira mais uma edição do programa “Quinta Sinfônica”, sob regência do Maestro Diego Schuck Biasibetti. O concerto começa às 20h30min, no teatro da instituição. Ingressos entre R$ 10 e R$ 40, com meia-entrada para idosos e estudantes.

Deixe seu comentário: