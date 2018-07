A UE (União Europeia) e o Japão firmaram, nesta terça (17), um ambicioso acordo de livre-comércio que constitui “uma potente mensagem contra o protecionismo” do presidente americano, Donald Trump, e cria um dos maiores blocos comerciais do mundo. O pacto vai liberar a maior parte de seus intercâmbios comerciais e com o qual as duas partes esperam impulsionar suas economias.

