O Grupo de Pesquisa em Radiação Solar e Ciências Atmosféricas da Uergs lançou o primeiro Atlas Solar do Rio Grande do Sul. A publicação, que foi desenvolvida com o apoio do Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e do CNPq, é uma fonte de pesquisa sobre o potencial da energia solar do Estado.

