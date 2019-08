A Uergs está promovendo um ciclo de palestras para debater a reforma da Previdência, seus impactos nas contas públicas, alternativas e a visão do Estado sobre o tema. As palestras ocorrerão nos dias 19 de agosto, 2 e 16 de setembro, na unidade da Uergs, em Porto Alegre. As palestras serão abertas ao público.

