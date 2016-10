UFC confirma volta de Ronda Rousey em disputa de cinturão contra brasileira

Fim do mistério! Depois de mais de um ano de especulação, o retorno de Ronda Rousey ao octógono do UFC será realizado no próximo dia 30 de dezembro, em Las Vegas (EUA), como atração principal do show de número 207 da organização em duelo válido pelo cinturão dos pesos-galos (61 kg), que hoje pertence a brasileira Amanda Nunes.

Dana White, chefão do UFC, anunciou a disputa na Fox Sports americana. “[Vou anunciar] o que todas as pessoas estavam esperando: Ronda Rousey está de volta. Ela lutará no dia 30 de dezembro contra Amanda Nunes pelo cinturão dos galos, no UFC 207, em Las Vegas”, disse Dana, antes de completar.

“Ronda Rousey foi considerada por muito tempo a melhor lutadora do peso-galo por muito tempo… Teve uma grande derrota, mas ela ainda é Ronda Rousey. Derrotas ou vitórias acontecem…”, quando questionado pelo apresentador sobre como via o retorno da ex-campeã.

Minutos depois do anúncio, Ronda postou em seu Twitter o pôster da luta. “O retorno do terror”, brincou com as hashtags.

Sem lutar desde novembro de 2015, quando foi nocauteada por Holly Holm e perdeu o cinturão da categoria, a judoca permaneceu em silêncio enquanto usou o tempo afastada para curar lesões, cumprir contratos com empresas de Hollywood e se preparar psicologicamente para o novo desafio.

Sua lesão mais preocupante aconteceu ainda no confronto contra Holm, quando quebrou a mandíbula e passou por um longo processo de molho. Na época, ainda revelou que ficaria até seis meses sem sequer conseguir morder uma maçã.

Por sua vez, Amanda engatou duas vitórias importantes na temporada, ambas em Las Vegas. Em março, a baiana bateu Valentina Shevchenko por pontos e quatro meses finalizou a então campeã Miesha Tate ainda no primeiro assalto, no UFC 200.

Com esse anúncio, o UFC 207 caminha para ser um dos melhores eventos da temporada para a organização. Além de Amanda Nunes x Ronda Rousey, o card ainda deve contar com a revanche entre Fabrício Werdum e Cain Velasquez, pelos pesos-pesados, como indicou Rafael Cordeiro, principal técnico do brasileiro.

