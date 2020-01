Rio Grande do Sul Ufrgs divulga primeiro edital de chamamento de vagas remanescentes do vestibular 2020

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Vagas são para o primeiro semestre. Foto: Gustavo Diehl/UFRGS-Arquivo Vagas são para o primeiro semestre. (Foto: Gustavo Diehl/UFRGS-Arquivo) Foto: Gustavo Diehl/UFRGS-Arquivo

A Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) publicou o primeiro edital de chamamento do Concurso Vestibular 2020. Os candidatos são convocados para início das aulas no primeiro semestre de ingresso e devem ficar atentos às datas e às instruções para a matrícula. É obrigatório enviar, entre as 9h do dia 3 de janeiro e as 23h59 de 9 de janeiro, toda a documentação especificada no Edital e no Manual do Candidato conforme a modalidade de ingresso. O não envio dos documentos solicitados leva à perda da vaga. O próximo chamamento está programado para o dia 13 de janeiro, sem horário específico para divulgação (confira abaixo o cronograma de chamamentos).

O envio da chamada documentação acadêmica é obrigatório para todos os candidatos, independentemente da modalidade de ingresso. Integram esse bloco os seguintes documentos: histórico escolar, certificado de conclusão do Ensino Médio e documento de identificação. O ingressante também deve preencher, no Portal, um formulário em que declara se ocupa ou não outra vaga de graduação em instituição pública de ensino superior.

Os candidatos aprovados que estejam terminando o Ensino Médio em 2019 e que não tenham o certificado de conclusão e/ou o histórico escolar devem encaminhar a Declaração Provisória sobre Conclusão do Ensino Médio preenchida e assinada pela instituição de ensino. Nesse caso, o ingressante deve enviar, posteriormente, o certificado de conclusão e o histórico escolar. Estudantes cujas escolas estaduais estejam em greve devem buscar a declaração provisória junto à secretaria da instituição de ensino ou, caso ela esteja fechada, junto à Secretaria Estadual de Educação (confira os endereços aqui). Esse trâmite foi acordado entre o reitor Rui Oppermann e o secretário estadual de Educação, Faisal Karam.

Além disso, os classificados nas vagas de Ações Afirmativas devem postar toda a documentação relativa à modalidade de ingresso. Os documentos específicos para cada modalidade estão descritos no Manual do Candidato e no Edital.

A documentação deve ser enviada em arquivos nos formatos .pdf, .jpg ou .jpeg, com boa qualidade (ou seja, sem cortes, rasuras ou emendas), com todas as informações legíveis e com tamanho máximo de 5MB. O não envio de todos os documentos necessários implica renúncia à vaga.

Os candidatos classificados para as vagas destinadas a pretos, pardos e indígenas devem acompanhar também a publicação das listagens de verificação da autodeclaração étnico-racial. A convocação será publicada no site www.ufrgs.br/verificacaoautodeclaracao.

Próximos chamamentos – Aqueles que não foram relacionados neste chamamento devem acompanhar os próximos editais. As datas dos chamamentos seguintes estão especificadas no Manual do Candidato e são as seguintes: 13/1, 21/1, 29/1, 1º/4, 10/4, 20/4 e 28/4.

Matrícula Presencial

Após o envio dos documentos, os candidatos precisam acompanhar o andamento da análise pelo Portal do Candidato. Para os ingressantes no primeiro semestre, a matrícula presencial será entre os dias 2 e 4 de março, de acordo com faixa horária prevista para ser publicada até o dia 28 de fevereiro. Para os calouros do segundo semestre, as matrículas presenciais serão de 3 a 5 de agosto, seguindo o mesmo processo de comparecimento de acordo com faixa horária, que estará disponível até dia 31 de julho.

Como esclarecer dúvidas

Os candidatos devem ler atentamente todo o Manual do Candidato e o Edital do Vestibular. O Portal Ingresso também esclarece dúvidas frequentes dos ingressantes sobre temas como comprovação de renda, comprovação da condição de pessoa com deficiência, matrícula, documentos necessários, entre outros. Outra possibilidade é comparecer presencialmente ao Atendimento do Ingresso na Graduação, localizado no Anexo I da Reitoria, no Campus Centro. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. A Pró-Reitoria de Graduação também atende calouros pelo telefone (51) 3308-4800 e pelo e-mail ingresso@ufrgs.br.

