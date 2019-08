UFRGS é a terceira melhor universidade federal brasileira, afirma levantamento

Nesta segunda-feira (5) foi divulgado um levantamento do The Center for World University Ranking (CWUE) 2019-2020 em que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ocupa a terceira posição entre as universidades federais brasileiras. No meio de duas mil instituições de ensino avaliadas em todo o mundo, a UFRGS também aparece na 454ª posição mundial e no 6º lugar entre as melhores instituições brasileiras.

O melhor desempenho da UFRGS foi obtido no indicador de produção em pesquisa. Neste índice, a instituição ocupa a 427ª posição mundial. O ranking também avalia os dados como a qualidade da educação (número de egressos que receberam prêmios de alto nível), empregabilidade de alunos, qualidade do corpo docente e performance de pesquisa. Para avaliar o último tópico, contabiliza-se produções da pesquisa, publicações de alta qualidade, influência e citações. Neste ano, a metodologia é diferente da utilizada no ranking 2018-2019, a fim de dar o mesmo peso ao ambiente educacional e à pesquisa.

As cinco primeiras colocações mundiais do CWUE 2019-2020 são ocupadas por instituições norte-americanas e britânicas. Em ordem, lideram a pesquisa a Universidade de Harvard (EUA), o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA), a Universidade de Stanford (EUA), a Universidade de Cambridge (Reino Unido) e a Universidade de Oxford (Reino Unido). No Brasil, a melhor colocada é a Universidade de São Paulo (USP), que ocupa a 128ª posição mundial. Na sequência, estão a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Estadual Paulista (Unesp), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a UFRGS.

A lista completa de universidades avaliadas e suas posições, indicadores utilizados e rankings dos anos anteriores podem ser acessados no site do CWUR.

