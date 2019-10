UFRGS fica em 5º lugar em ranking das 50 melhores universidades; PUCRS é primeira entre as particulares

A oitava edição do Ranking Universitário Folha (RUF) trouxe novidades sobre o panorama do Ensino Superior no país, a começar pela posição das universidades federais. Mais da metade das 63 instituições está entre as 50 melhores universidades brasileiras, o que comprova a qualidade de pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado delas — os cinco indicadores levados em conta no levantamento.A divulgação do ranking manifesta-se em um cenário de cortes no Ministério da Educação (MEC). Em maio deste ano, o MEC anunciou bloqueio de 30% das verbas de todas as universidades federais, com a justificativa de que as universidades promovem “balbúrdia” e apresentam baixos resultados acadêmicos.

Entre as melhores instituições federais, a Universidade de São Paulo (USP) figura em primeiro lugar. Em 5º, está a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a melhor do estado. A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) aparece na posição 18º no ranking, sendo, também, a primeira entre as instituições privadas. Em 21º lugar está a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

O RUF analisa as 197 universidades brasileiras reconhecidas pelo MEC, desconsiderando os institutos ou faculdades. Elas são analisadas conforme os seguintes critérios:

Pesquisa: total de publicações, total de citações, citações por publicação, publicações por docente, citações por docente, publicações em revistas nacionais, recursos recebidos por instituição, bolsistas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e teses;

Ensino: professores com doutorado e mestrado, docentes com dedicação integral, opinião dos docentes e nota no Enade;

Inovação: patentes e parceria com empresas;

Internacionalização: citações internacionais por docente e publicações em coautoria internacional;

Mercado: opinião de empregadores sobre preferências de contratação.

Deixe seu comentário: