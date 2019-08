UFRGS lança edital para o vestibular 2020; inscrições começam no dia 19

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) lançou nesta sexta-feira (9) o edital para o concurso vestibular 2020. As novidades deste ano são as datas e os horários de aplicação das provas, que ocorrem em dois finais de semana, em 23, 24, 30 de novembro e 1º de dezembro. Nesta edição, como já é tradicional, as provas serão realizadas nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí. Serão oferecidas 3.980 vagas em 90 opções de cursos de graduação. As inscrições custam R$145,00 e poderão ser realizadas de 19 de agosto a 16 de setembro, exclusivamente pelo site da universidade. Os candidatos que obtiverem a isenção do valor da inscrição deverão realizar os mesmos passos, apenas não havendo a cobrança do valor.

Confira o calendário de provas:

23/11 – Física, Literatura e Língua Estrangeira

24/11 – Língua Portuguesa e Redação

30/11 – Biologia, Química e Geografia

1/12 – História e Matemática

Nesta edição, assim como nas anteriores, 50% das vagas são reservadas para o acesso universal e 50% para o programa de ações afirmativas (cotas). A distribuição da reserva de vaga se dá em oito modalidades, conforme as condições: renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo nacional per capita e autodeclaração racial preta, parda ou indígena e de pessoa com deficiência – direito que pode ser utilizado apenas pelo candidato que tenha cursado a integralidade na rede pública de Ensino Médio. Para usufruir das ações afirmativas, os ingressantes devem comprovar a condição de ocupação da vaga de acordo com todas as exigências descritas no edital.

