UFRGS nomeia Elza Soares como doutora horonis por trajetória artística, política e cultural

A cantora Elza Soares recebeu o título de doutora honoris, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A nomeação foi em homenagem a influência e relevância musical da sambista, que fortaleceu e trabalhou para engrandecer a cultura afro no país. O prêmio foi entregue pelo reitor Rui Vicente Oppermann.

Na ocasião, Elza realizou um discurso relembrando o preconceito e a discriminação que enfrentou no início da carreira, e como conseguiu dar a volta por cima e se transformar no ícone musical que é hoje. A cantora também aproveitou a oportunidade para manifestar opiniões políticas: “cultura é fundamental para a cidadania do negro, do branco, de qualquer um”, ela opinou, a respeito da importância e necessidade de se investir na educação no Brasil.

No Instagram, ela publicou uma foto de 1982, quando realizou o vestibular na universidade para o curso de direito e anunciou o recebimento da honraria: “Tanto tempo depois tô eu aqui ainda defendendo a educação, buscando conhecimento, informação, e muito feliz porque no próximo dia 26 vou receber o título de Doutora Honoris Causa por toda a minha obra”. Em outra foto, ela escreveu: “Um final de semana pra ficar na memória do coração”. Elza foi aplaudida de pé por aqueles que estavam no evento.

