Ufrgs, Pucrs e Unisinos realizam evento para discutir o futuro de Porto Alegre

Nesta quarta-feira (04), as universidades Ufrgs, Pucrs e Unisinos, promovem um encontro que vai discutir sobre a visão de futuro de Porto Alegre. A atividade reunirá, entre os convidados, representantes do poder público, pesquisadores, empresários e interessados em inovação para a cidade. O evento será no Teatro Unisinos Porto Alegre (Avenida Nilo Peçanha, 1600), das 8h30min às 12h.

O encontro será uma oportunidade para ouvir Josep Piqué, presidente da IASP (Associação Internacional de Parques Científicos e Tecnológicos), e um dos idealizadores do Projeto Barcelona @22, que transformou a cidade em uma referência na área de smart cities e distritos de inovação no mundo. Josep atuou também como consultor internacional de importantes projetos de revitalização urbana baseados na inovação, como os de Medellin (Colômbia) e de Santa Catarina.

Conforme Piqué, os projetos que poderão ser desenvolvidos para Porto Alegre devem partir da construção de uma visão coletiva de futuro, por isso os eventos com a sociedade são um fator importante de engajamento. “O primeiro passo para transformar Porto Alegre é fazer um pacto de articulação entre os agentes que vão trabalhar de forma conjunta e também um pacto da visão que queremos construir para a cidade”, afirmou.

O evento marcará o início das atividades que buscam a transformação de Porto Alegre. Uma oportunidade para conhecer cases de inovação, buscar uma agenda em comum e fortalecer o ecossistema para alcançar a mudança. A atividade é uma realização da Aliança para Inovação de Porto Alegre, uma articulação entre as universidades que visa potencializar ações de alto impacto em prol do avanço do ecossistema de inovação e do desenvolvimento da cidade.

A ação visa transformar Porto Alegre em uma referência na área de inovação e empreendedorismo no País, potencializando conexões locais, nacionais e internacionais em prol do desenvolvimento social e econômico. A ideia é transformar a cidade em um polo gerador de novos empreendimentos de base tecnológica e startups, atrair novos investimentos e reter talentos no ecossistema de inovação da capital. Entre os objetivos, projeta-se avançar em ações estruturantes da cidade, com modernos espaços para viver, morar e trabalhar.

