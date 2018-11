Voltado a preencher uma lacuna existente no país na produção de medicamentos, o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Medicamentos (CPDIM), da Ufrgs, já teve sua pedra fundamental lançada. O Centro, que será construído na entrada do Campus do Vale, terá como finalidade produzir lotes-piloto para testar medicamentos.

