UFRN registra tremor na costa do Rio Grande do Norte

De acordo com informações divulgadas pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), um tremor de terra de magnitude 5,8 graus foi registrado, na madrugada desta segunda-feira (5), na costa do estado. Segundo o laboratório, o epicentro foi a 740 km de distância de Fernando de Noronha, 1.100 km de distância do litoral Potiguar e 100 km a Leste do Arquipélago de São Pedro e São Paulo.

O evento foi registrado por várias redes sismográficas mundiais e também por aquelas que fazem parte da rede no Brasil. Ainda de acordo com o laboratório da UFRN, o hipocentro do tremor teve profundidade estimada em 10 km e a movimentação da falha foi do tipo sem rejeito (deslocamento) vertical. Eventos com esse tipo de movimentação não têm potencial de gerar tsunamis, ressalta a nota divulgada pelo laboratório.

Vale ressaltar que eventos sísmicos nesta região são comuns, pois trata-se de uma zona de borda de placas tectônicas.

Deixe seu comentário: