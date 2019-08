Última abertura no arco principal da nova ponte do Guaíba deve ser fechado até final de setembro

Até o final de setembro deverá ser fechada a última abertura no arco principal da nova ponte do Guaíba, é o que informa o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A estrutura, que já está aproximadamente 90% concluída, é um importante marco para a obra. Outras etapas do mais novo cartão postal de Porto Alegre também se aproximam de sua fase final. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou, ao visitar o canteiro de obras no dia 3 deste mês, que descarta que alterações sejam feitas com relação à altura da estrutura.

Além da estrutura citada, a armação e a concretagem de lajes nesses mesmos trechos e a colocação de estruturas nos vãos navegáveis também vêm avançando. Além destes, outras importantes áreas que também seguem em desenvolvimento são terraplenagem, drenagem e pavimentação de acessos. A finalização da obra deverá ocorrer apenas em abril de 2020.