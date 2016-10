Última edição do Cine Gourmet 2016 homenageia o Rio Grande do Sul

A décima edição do evento gastronômico mais badalado da Serra Gaúcha se despede com uma linda homenagem à cultura e a tradição do Rio Grande do Sul. O último Cine Gourmet – Grandes Sucessos ocorrerá entre os dias 7 e 9 de outubro no Hotel Casa da Montanha, em Gramado.

O tema do encontro será inspirado no longa-metragem O Tempo e o Vento (2013), de Jayme Monjardim, e super elenco nacional com Fernanda Montenegro, Thiago Lacerda, Cléo Pires, José de Abreu, entre outros. O evento, para encerrar a temporada comemorativa aos seus dez anos de história, pela primeira vez terá um jantar assinado por dois renomados chefs. A dupla Arika Messa e Vico Crocco ficará encarregada de produzir as delícias da noite, do coquetel à sobremesa.

Chef Arika Messa

Formada em Gastronomia pela Unisinos, em 2006, atuou como chef executiva nos hoteis Casa da Montanha. Também possui larga experiência em diferentes restaurantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. A chef também ministrou aulas na Escola de Gastronomia do Senac-RS e, atualmente, é sócia e proprietária da empresa de eventos Beta Food. Além disso, realiza consultorias, palestras, workshops, feiras gastronômicas e eventos particulares em todo o Brasil. Arika Messa, em 2015, participou do reality show The Taste Brasil, promovido pelo canal GNT, na equipe do renomado chef Claude Troisgros.

Chef Vico Crocco

Por 12 anos viveu na Europa, lá estudou na renomada escola alemã JRE Akademie. Teve a oportunidade de descobrir sua paixão pelas panelas e seus sabores cozinhando com Ulf Dörge no restaurante e vinoteca Walter & Benjamin. Trabalhou ao lado do chef Harald Rüssel, o que possibilitou elaborar pratos regionais e apresentá-los de forma contemporânea. Além disso, atuou com Peter Goosens, considerado um dos melhores chefs do mundo e o melhor da Bélgica.

SERVIÇO:

Cine Gourmet – Grandes Sucessos – “O Tempo e o Vento”

Entre os dias 07 e 09 de outubro

Hotel Casa da Montanha

Av. Borges de Medeiros, 3166 – Gramado / RS – (54) 3295.7575

Reservas podem ser feitas pelo fone (54) 3295-7575 ou pelo email reservas@casadamontanha.com.br. Mais informações em http://cinegourmet.com.br/.

Comentários