Última eliminatória do Festival de Música de Porto Alegre acontece nesta quarta

Nesta quarta-feira (25) acontecerá a quarta e última eliminatória do 14º Festival de Música de Porto Alegre, com os concorrentes da Região Sul, às 20h30, no Teatro da Amrigs. O júri, composto pelos jornalistas Juarez Fonseca, Carol Zatti e Lucio Brancato, o maestro Tiago Flores e o rapper Piá, irá avaliar as apresentações de cinco candidatos da categoria Kids e cinco da categoria Geral. Três selecionados esta noite irão participar da grande final, no dia 5 de outubro, no parque da Redenção, juntamente com os finalistas das outras três eliminatórias.

Para o prefeito Nelson Marchezan Júnior, o retorno do festival, que não acontecia desde 2010, representa um importante momento da vida cultural de Porto Alegre, que agora tem de volta um evento que merece se consolidar como tradição, pela capacidade que demonstra de revelar artistas de grande qualidade.

O secretário Luciano Alabarse destaca a qualidade dos participantes. “Até agora, vimos concorrentes de altíssimo nível. Ainda temos mais uma etapa, e a final, com certeza, irá revelar grandes talentos, cumprindo a missão do evento”, comemora Alabarse. “O festival está surpreendendo com o desempenho dos candidatos, que vêm apresentando composições belíssimas. Também ficamos impressionados com a categoria Kids, que encantou a audiência e é uma das novidades da retomada do Festival de Música”, diz o coordenador de Música da Secretaria Municipal da Cultura, Henry Ventura.



25 de Setembro – 4ª eliminatória

Ágata Borges – Quando era uma menina (Categoria: Geral) – Jardim Botânico

Alan da Rosa – Pastoreio de Oxum (Categoria: Geral) – Hípica

Alexandre Kumpinski – Cartilagem (Categoria: Geral) – Rio Branco

Cinésio Teixeira – Grenal (Categoria: Rua) – Hípica

Gabriel Henriques – Tudo bem (Categoria: Geral) – Vila Ipiranga

Gabriel Luzzi – Ventania (Categoria: Rua) – Cavalhada

Hernesto de Aguiar – Astronauta (Categoria: Geral) – Restinga

João Ortácio – Tornado (Categoria: Geral) – Bairro Centro Histórico

Luis Souza – Hífen (Categoria: Kids) – Centro Histórico

Mauro Kwitko – Deixa O Amor Entrar (Categoria: Geral) – Bairro Rio Branco

Pablo Lanzoni – Rota de navegação (Categoria: Geral) – Petrópolis

Premiação

Os vencedores desta edição do Festival de Música serão premiados de acordo com sua colocação final. Quem ficar em 1º lugar na categoria Geral leva para casa o prêmio de R$10 mil. O 2º lugar na categoria Geral receberá R$5 mil e o 3º lugar será premiado com R$3 mil. Já na categoria Kids, o vencedor irá ser gratificado com R$3 mil. O 1º colocado na categoria Músico de Rua ganhará R$10 mil. Além dos cantores premiados, a melhor torcida e o melhor instrumentista também serão gratificados no valor de R$1 mil cada.

Os eventos serão transmitidos ao vivo pela página da Coordenação de Música da Secretaria Municipal da Cultura. A entrada é franca. Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos pelo site do Sympla.

O 14º Festival de Música de Porto Alegre é uma produção da empresa Equipe G Marketing e Eventos. A realização é da Coordenação de Música da Secretaria Municipal da Cultura (SMC), em parceria com a Amrigs.

