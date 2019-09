A quarta e última eliminatória do 14º Festival de Música de Porto Alegre, com os concorrentes da Região Sul, será realizada nesta quarta-feira (25), às 20h30min, no Teatro da Amrigs. O júri, composto pelos jornalistas Juarez Fonseca, Carol Zatt, Lucio Brancato, o maestro Tiago Flores e o rapper Piá, irá avaliar as apresentações de cinco candidatos da categoria Kids e cinco da categoria Geral.

