Última semana de inscrições para prêmios da FNA de 2018

A Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) recebe até o dia 20 de julho indicações de candidatos ao 13º Prêmio Arquiteto e Urbanista do Ano e ao Prêmio FNA 2018. Podem enviar indicações arquitetos e urbanistas brasileiros ou sindicatos representativos da área.

Dividido nas categorias Setor Público e Setor Privado, o Prêmio Arquiteto e Urbanista do Ano é uma homenagem a profissionais que se destacaram por atuação em atividades ligadas a arquitetura e urbanismo, impulsionando o aperfeiçoamento, o fortalecimento e a valorização da função social da profissão. “Não é um prêmio para projetos e obras. É o reconhecimento de ações e atitudes de profissionais – individuais ou coletivas – que contribuam para fortalecer a inserção da profissão na sociedade e da sua função social”, diz a arquiteta e urbanista Valeska Peres Pinto, integrante do Conselho Consultivo da FNA. Arquitetos e urbanistas de todo o Brasil poderão ser sugeridos para receber a distinção.

O prêmio FNA 2018 é uma nova láurea criada pela FNA. Em sua primeira edição, busca reconhecer pessoas, organizações, eventos, obras (como livros e filmes) e iniciativas sociais de profissionais de outras áreas que tenham contribuído para as lutas da arquitetura e do urbanismo, alinhados com os propósitos defendidos pela FNA.

As indicações para ambos os prêmios podem ser feitas por meio de formulário eletrônico disponível no site da FNA, no link https://goo.gl/forms/X7jKIZ54YOEVAnGd2. No formulário, devem ser informados os dados do proponente e a justificativa para a indicação. Também é necessário enviar para o e-mail premiofna@fna.org.br materiais (em forma de arquivos JPEG ou PDF) que contenham informações sobre as pessoas, entidades ou iniciativas indicadas e possam fornecer subsídios para a análise por parte dos jurados.

Valeska ressalta a importância de participar da premiação. “Vivemos numa sociedade midiática, que se organiza cada vez mais em redes. Profissionais, entidades e outros precisam estar presentes nesse contexto. Com isso, podem sair fortalecidos”, avalia a arquiteta e urbanista.

Os vencedores serão anunciados no dia 28 de julho, e a solenidade de entrega dos prêmios será realizada no dia 23 de novembro, durante a programação do 42º Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetos e Urbanistas (Ensa), em Brasília (DF). O evento é promovido pela FNA em parceria com o Sindicato de Arquitetos do DF.

Deixe seu comentário: