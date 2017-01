No período entre 23 de dezembro e 1º de janeiro, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou 2.769 acidentes em rodovias federais. Ao menos 500 dessas ocorrências foram consideradas graves e resultaram em um total de 225 mortes.

De acordo com a PRF, a média diária de mortes nas estradas federais durante as festas de fim de ano caiu 10% em relação ao ano anterior – os números não foram detalhados, nem separados por Estado ou região do País.

