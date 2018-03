Última vencedora do Palpite Premiado Fruki acerta em cheio número de tampinhas

Foi certeira a aposta de Caroline Schenkel, de Estrela, na última etapa da promoção Palpite Premiado Fruki, que sugeria aos participantes adivinhar quantas tampinhas de refrigerante havia em uma réplica de 1,80 m de Fruki Guaraná. O palpite de 18.500 tampinhas rendeu a ela um Renault Kwid 0km, entregue na última -feira, dia 16. A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Fruki, Nelson Eggers, na sede da empresa, em Lajeado.

Durante as três edições do Palpite Premiado, mais de 8 mil participantes registraram cerca de 10 mil apostas no site da promoção. Para concorrer ao carro, bastava comprar de uma só vez três refrigerantes da marca, de qualquer sabor ou embalagem, efetuar o cadastro do cupom no hotsite e responder à pergunta “Quantas tampinhas têm no garrafão de Fruki Guaraná?”. O participante que acertasse ou mais se aproximasse do número exato levaria o carro. Em caso de empate, venceria o primeiro palpite registrado. Com investimento total de R$ 350 mil, a promoção reuniu palpites do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Vencedores

1º FASE

Gabriela Moraes de Freitas

Cidade: Cruzeiro do Sul

Número de tampinhas no garrafão: 22.201

Palpite: 22.222

2ª FASE

Gilberto Dalmina

Cidade: Garibaldi

Número de tampinhas no garrafão: 11.580

Palpite: 11.583

3ª FASE

Caroline Schenkel

Cidade: Estrela

Número de tampinhas no garrafão: 18.500

Palpite: 18.500

