Termina nesta quinta-feira o período de inscrições para alunos novos nas escolas de Educação Infantil das redes públicas municipal e comunitária de Porto Alegre, referentes ao ano letivo de 2020. Segundo a prefeitura, as famílias devem procurar diretamente as instituições de ensino. A lista de contemplados será divulgada na semana que vem e as aulas começarão no dia 10 de fevereiro.