Termina nesta terça-feira o calendário de pagamentos do IPVA de 2018 para as placas de final 9 e 0. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3288-2000. Dirigir veículo com o licenciamento vencido é infração gravíssima, sujeita à multa de R$ 293, sete pontos na CNH e remoção do veículo a depósito.

Deixe seu comentário: