Último fim de semana para ver “As Durações do Rastro” na Fundação Iberê Camargo

Neste sábado é domingo será a última oportunidade para ver a exposição As Durações do Rastro – A fotografia de Jordi Burch frente à arquitetura de Álvaro Siza Vieira, do fotógrafo português Jordi Burch. A exposição traz uma série de 40 imagens que registram quatro conjuntos habitacionais da Europa projetados pelo arquiteto português Álvaro Siza – também autor do premiado projeto arquitetônico da Fundação Iberê Camargo. Com curadoria de Veronica Stigger, a mostra faz parte das comemorações dos 10 anos de construção do edifício sede da Fundação.

A série se originou de um convite que o artista recebeu para participar da Bienal de Arquitetura de Veneza de 2016, no pavilhão de Portugal dedicado a Siza. A ideia era levar Burch e uma equipe de cinegrafistas para acompanhar a visita do arquiteto a conjuntos habitacionais projetados por ele, depois de muitos anos sem rever essas obras: no Bairro da Bouça (Porto/Portugal, 1973), no Campo di Marte, na Giudecca (Veneza/Itália, 1983), em Kreuzberger (edifício Bonjour Tristesse,Berlim/Alemanha, 1984), e no Schilderswijk West (Haia/Holanda, 1985).

A programação do fim de semana na Fundação Iberê Camargo tem, ainda, duas atividades em destaque no : sessão especial do Cine Iberê – com participação do cineasta e artista visual Cao Guimarães – e oficina de pintura para crianças.

No fim de semana dos dias 11 e 12 de agosto não haverá exposições na instituição, mas serão realizadas diversas atividades como debates, oficinas e Cine Iberê. A programação será divulgada em breve.

Das 14h às 19h – visitação à exposição As Durações do Rastro – A fotografia de Jordi Burch frente à arquitetura de Álvaro Siza Vieira.

15h – As árvores também pintam? Oficina para crianças de 4 a 7 anos. A atividade tem como ingresso a doação de uma caixa de leitelimpa e vazia, para uso nas atividades do Programa Educativo. Informações: (51)32478001.

Excepcionalmente às 17h – Cine Iberê – Espera, de Cao Guimarães (1h16min, Brasil, 2018). Sessão de pré-estreia com comentários do diretor. Entrada franca por ordem de chegada | Classificação indicativa: Livre

Como chegar

A Fundação Iberê dispõe de estacionamento pago, operado pela Safe Park. A fundação fica na avenida Padre Cacique, 2000

As linhas regulares de lotação que vão até a Zona Sul de Porto Alegre param em frente ao prédio, assim como as linhas de ônibus Serraria 179 e Serraria 179.5. É possível tomá-las a partir do centro da cidade ou em frente ao shopping Praia de Belas. O retorno pode ser feito a partir do Barra Shopping Sul, por onde passam diversas linhas de ônibus com destino a outros pontos da cidade.

Pedestres e Ciclistas

Existe uma passagem para que pedestres e ciclistas possam atravessar a via em segurança. A passarela é acessada pelo portão de entrada do estacionamento. A Fundação também dispõe de um bicicletário, localizado nos fundos do prédio.

