Último treino da seleção brasileira na capital gaúcha

Nesta sexta-feira (28), a seleção brasileira faz seu último treino antes de embarcar para Minas Gerais. Após se classificar para a semifinal contra o Paraguai na noite de ontem (28), na Arena do Grêmio, a seleção de Tite pega o rumo para Belo Horizonte. O voo está previsto para às 20h, a delegação brasileira deve chegar na capital mineira em torno da meia-noite.

O jogo contra o Paraguai não foi nada fácil para o Brasil. Após os 90 minutos de muito sufoco, a partida foi para os pênaltis, no qual a seleção brasileira saiu vitoriosa por 4 a 3. E também nesta sexta, vamos conhecer quem o Brasil deve enfrentar na seminal, Argentina ou Venezuela? As equipes se enfrentam hoje, às 16h, no Maracanã.

