Últimos dias de inscrições para a Corrida da Boa Causa pela Doação de Órgãos

A Corrida da Boa Causa pela Doação de Órgãos está com as inscrições abertas até quarta-feira, dia 31 de julho. Realizada pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, a primeira edição do evento ocorrerá neste domingo, às 8h30, na rua Nestor Ludwig – Rua A (ao lado do Gigantinho).

As inscrições e todas as informações estão disponíveis no site amigos.santacasa.org.br. O investimento para a caminhada e a corrida kids é de R$ 55 e, para as modalidades de corrida de 5km e 10km, o valor é de R$ 98.

Além de proporcionar mais visibilidade e conscientizar sobre a doação de órgãos, todos os recursos obtidos com a Corrida serão destinados para investimentos no Hospital Dom Vicente Scherer, unidade de transplantes de órgãos e tecidos da Santa Casa.

Corrida da Boa Causa pela Doação de Órgãos /4 de agosto de 2019/ Rua Nestor Ludwig – Rua A (ao lado do Gigantinho) – Porto Alegre/RS. Inscrições, regulamento e mais informações: http://amigos.santacasa.org.br

Modalidades

– Adulto: corridas de 5km e 10km e caminhada de 3Km

– Corrida Kids:

Até 5 anos – 70 metros

6 a 8 anos – 100 metros

9 a 11 anos – 200 metros

12 a 15 anos – 300 metros

Investimento

– Corridas de 5Km e 10Km: R$ 98

– Caminhada 3Km e Corrida Kids: R$ 55

Kit da Prova / Corridas de 5Km e 10Km/ Camiseta do Evento (tamanhos: BL, P, M, G e GG). Não serão efetuadas trocas de tamanhos de camisetas após a inscrição. Sacochila/ Medalha de Participação/ Kit de Cronometragem/ Brindes dos Apoiadores e Patrocinadores do Evento

– Corrida Kids/ Camiseta do Evento (tamanhos: 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos). Não serão efetuadas trocas de tamanhos de camisetas após a inscrição/ Medalha de Participação/ Número de Peito

– Caminhada/ Camiseta do Evento (tamanhos: BL, P, M, G e GG). Não serão efetuadas trocas de tamanhos de camisetas após a inscrição/ Medalha de Participação

