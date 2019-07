Últimos dias de inscrições para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul/RS

As inscrições para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul/RS encerram na próxima terça-feira, 30 de julho. O certame é realizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec e oferece 56 vagas e mais cadastros de reserva na área da Educação. As inscrições devem ser realizadas pelo site concursos.fundatec.org.br, e tem taxa de R$ 60 a R$ 100, conforme nível.

As oportunidades são para níveis Médio e Superior Completos. Entre os cargos estão Especialista em Educação, Professor, Atendente de Educação Infantil, Auxiliar de Disciplina e Secretário de Escola. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais e os salários são de até R$ 2.115,39 (veja quadro abaixo). As datas prováveis para realização das provas são dias 31/08 e 01/09 de 2019.

A Fundatec disponibiliza em sua sede (Rua. Prof. Cristiano Fischer, 2012), em Porto Alegre, computadores para acesso à internet durante o período de inscrições.O edital do certamente está disponível em concursos.fundatec.org.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3320.1043, para Porto Alegre e DDD 51, e 0800 035 2000, para interior e outros Estados, ou ainda pelo link contato.fundatec.org.br.

Nível superior completo

Cargos (vagas): Especialista em Educação – Orientador Educacional (1+CR), Especialista em Educação – Orientador Pedagógico (1+CR), Professor – Área II – Artes (2+CR), Professor – Área II – Ciências (2+CR), Professor – Área II – Educação Física (2+CR), Professor – Área II – Ensino Religioso (2+CR), Professor – Área II – Geografia (3+CR), Professor – Área II – História (2+CR), Professor – Área II – Língua Inglesa (2+CR), Professor – Área II – Língua Portuguesa (2+CR) e Professor – Área II – Matemática (2+CR).

Nível médio completo

Cargos (vagas): Atendente de Educação Infantil – 30 horas (5+CR), Atendente de Educação Infantil – 40 horas (10+CR), Auxiliar de Disciplina (5+CR), Professor – Área I (10+CR) e Secretário de Escola (5+CR).

Informações gerais

Total de Vagas: 56 + CR.

Carga Horária Semanal: de 20h a 40h / Salário: de R$ 1.306,86 a R$ 2.115,39.

Inscrições: de 24/06/2019 a 30/07/2019 pelo site concursos.fundatec.org.br.

Valor das Inscrições: R$ 60,00 e R$ 100,00/ Data provável de realização da prova: 30/08 e 01/09/2019.

