Últimos dias para inscrição no programa de aceleração de startups da Unimed Porto Alegre

As empresas interessadas em participar do programa de aceleração de startups da Unimed Porto Alegre têm até o dia 30 de novembro de 2017 para acessar o site http://www.bemstartupunimed.com.br e efetuar suas inscrições. Denominado Bem-Startup Unimed – Exponencializando o Futuro, o programa sinaliza os setores prioritários que estão relacionados à Cooperativa nos próximos 45 anos e para os quais busca melhorias e benefícios voltados a todos os seus públicos. As startups deverão apresentar projetos e soluções com aplicabilidade em Bem-Estar e Prevenção, Saúde Digital, Cuidados do Paciente, Assistência Médica, Engajamento e Conectividade e Eficiência Operacional.

Serão investidos R$ 2 milhões neste processo, que tem duração prevista de 24 meses. As startups selecionadas terão uma série de benefícios ao participar do programa como, por exemplo, acesso à estrutura da Unimed Porto Alegre (médicos, hospitais, clínicas e pacientes da área de atuação), além da ampla rede de mentores, sessões com especialistas em diferentes áreas do negócio e acesso ao escritório da Grow+, empresa especializada em aceleração de startups com atuação em São Paulo e em Porto Alegre.

Como participar

As startups interessadas em participar do 1º Ciclo do Programa de Aceleração Bem-Startup Unimed devem se inscrever no site http://www.bemstartupunimed.com.br até 30 de novembro de 2017.

Podem participar micro e pequenas empresas de tecnologia – startups que atuem na área da saúde e que tenham até 20 funcionários e/ou faturamento anual de até R$ 3,6 milhões. Serão selecionadas até 20 startups, ao longo de três ciclos de seleção, de acordo com os critérios técnicos definidos pela Unimed Porto Alegre. As startups pré-selecionadas terão a chance de apresentar seus pitches para uma banca no Demo Day, programado para 16 de dezembro de 2017, em Porto Alegre, RS. Serão até 12 empreendedores/startups que apresentarão em até 5 minutos as suas ideias ou seu modelo de negócio atual para uma banca composta por profissionais de destaque no setor da saúde, a fim de obterem investimento de até R$ 100 mil cada uma, sendo R$ 50 mil de investimento direto e mais R$ 50 mil de investimento estratégico smart-money, provido pela Grow+.

Eventuais dúvidas sobre o programa podem ser esclarecidas no FAQ (Frequent Asked Questions) disponível no site http://www.bemstartupunimed.com.br.

