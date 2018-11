Ùltimos dias para inscrições no concurso nacional de dramaturgia Qorpo-Santo

Pioneiro no Brasil, o Concurso Nacional de Dramaturgia Qorpo-Santo terá o prazo para inscrições encerrado em breve. Candidatos têm até dia 30 de novembro de 2018 para registrar seus textos nas categorias de teatro adulto e/ou infantil. Podem participar da seleção, autores de textos inéditos e as inscrições são feitas online, através do site bienalqorposanto.org. O concurso integra as atividades da 1ª Bienal de Dramaturgia Qorpo-Santo, que ocorrerá de 17 a 21 de junho de 2019, em Triunfo (RS), e que terá, ainda, seminários e workshops para estimular a produção da escrita dramática de novos autores e dar visibilidade ao dramaturgo José Joaquim de Campos Leão, o Qorpo-Santo. O Patrocínio é da BRASKEM S.A.

Dúvidas específicas a respeito do funcionamento da plataforma ou sobre o processo de inscrição ou seleção serão esclarecidas exclusivamente através do endereço eletrônico: info@bienalqorposanto.org. O resultado do concurso e a cerimônia de premiação acontecerão durante o evento.

Uma comissão de seleção adotará como critérios para a escolha dos textos aqueles que melhor responderem ao objeto do concurso e a relevância estética da dramaturgia apresentada. O texto vencedor receberá um prêmio de 10 mil reais e a publicação da obra em formato de livro com uma tiragem de mil exemplares. Será lançado, ainda, um e-book no Portal da Bienal de Dramaturgia Qorpo-Santo que ficará disponível para leitura, reservado o direito patrimonial do autor para sua autorização quanto a montagem do texto.

Deixe seu comentário: