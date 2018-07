Últimos dias para se inscrever na especialização em Implantodontia da UCS

As inscrições para a especialização em Implantodontia da Universidade de Caxias do Sul, voltada a profissionais graduados em Odontologia, se estendem até a próxima terça-feira, 24 de julho, no site da UCS.

O período letivo tem início no dia 1º de agosto e as aulas ocorrerão em módulos mensais, no Campus-Sede da UCS, em Caxias do Sul. O coordenador da especialização, Paulo Roberto Castro Mattia, explica que o curso de pós-graduação lato sensu “capacita o cirurgião-dentista na realização de procedimentos de cirurgia, enxertia e prótese, especializados e com alto valor agregado. São procedimentos que devolvem função, estética e dignidade a pacientes mutilados por perdas dentárias”, afirma.

Com extensa carga horária clínica e prática, o programa inclui disciplinas que permitirão aos alunos contato intenso com a Implantodontia, com um aprendizado enriquecido pela dedicação a casos clínicos das mais diversas complexidades.

Entre os diferenciais do curso, Mattia destaca a estrutura de ensino, pesquisa e extensão, com ambiente clínico-laboratorial e bloco cirúrgico próprio, além de tomógrafo Cone Beam, impressora 3D e microscopia eletrônica de varredura, e do acesso a centros de treinamento e parcerias institucionais nacionais e internacionais. “Também contamos com um corpo docente altamente qualificado, com 100% de mestres e doutores. Trabalhamos com tecnologia de ponta e todos os recursos atuais utilizados em Implantodontia”. O coordenador destaca ainda “a atratividade da relação custo-benefício, considerando a mensalidade e as modalidades de pagamento possibilitadas”.

