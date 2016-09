Últimos dias para se inscrever no IV Congresso de Marketing da Feevale

Seguem até dia 19 de setembro as inscrições para o IV Congresso de Marketing. Realizado pela Universidade Feevale, este ano o evento destacará o que é feito de inovador na área no Rio Grande do Sul, com instituições e pessoas do Estado que se sobressaem em seus ambientes de negócios. O objetivo é proporcionar aos participantes do evento a interação com as grandes marcas do RS, apresentando as principais tendências atuais e cases de sucesso.

O Congresso acontece nos dias 21 e 22 de setembro, no Câmpus II da Instituição (ERS-239, 2755, Novo Hamburgo). Podem participar acadêmicos de Administração, Publicidade e Propaganda, Design, Relações Públicas, empreendedores, profissionais de marketing, professores e público interessado no assunto. Com a coordenação do professor Jefferson Dobner Sordi, as inscrições podem ser feitas pelo site www.feevale.br/congressomarketing. Outras informações, como investimento, por exemplo, podem ser obtidas no site de inscrição ou pelo telefone (51) 3586-8822.

Programação

Quarta-feira, 21 de setembro

– 18h30min – Credenciamento / bate-papo

– 19h – Abertura

– 19h30min – Palestra A morte da ordem, com Rodolfo Chapchap da Box 1824

– 20h30min – Palestra: Design Thinking e as oportunidades de mercado, com Luis Alt, Fundador da Livework no Brasil

Quinta-feira, 22 de setembro

– 18h15min – Case 1 – O Bairrista, com Júnior Maicá, editor do blog

– 19h – Case 2 – RBS – ZH Tablet, com Matheus Vigel, especialista de produto do Grupo RBS

– 19h45min – Marketing de varejo, com Denis Alessandro Azevedo da Silva, gerente de Marketing Corporativo Grupo Zaffari

– 20h30min – Painel: Marketing e estratégia no esporte, com Beto Carvalho, diretor de Marketing do Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense, e Luis Otávio Silveira dos Santos, gerente de Projetos e Gestão Estratégica do Sport Club Internacional. Mediação: Marcelo Curth de Oliveira, professor da Universidade Feevale

Ministrantes

Beto Carvalho: graduado em Engenharia Civil e especialista em Gestão Comercial e Mestrado em Marketing e Negócios pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Profissional com mais de 20 anos de experiência gerencial e diretiva em empresas nacionais e internacionais, é consultor empresarial e, desde 2013, exerce o cargo de diretor Executivo de Marketing do Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense, tendo sido escolhido nos últimos dois anos, consecutivamente, o melhor executivo de marketing do futebol brasileiro (Prêmio BrSM – Brasil Sport Marketing). Palestrante nacional sobre temos de marketing, vendas e motivação pessoal, Beto Carvalho é autor best-sellers nacionais A azeitona da empada (2007), A cereja do bolo (2009) e Você é o cara (2011).

Denis Alessandro Azevedo da Silva: formado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), pós-graduado em Marketing e Propaganda pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM-SP), mestrando em Gestão Empresarial pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), além de professor convidado do MBA Unisinos há 12 anos. Foi gerente de marketing das empresas Tintas Renner, Brahma RGS e Calçados Beira Rio. Ex-sócio da Hot Brands Comunicação e Marketing, atualmente exerce o cargo de gerente de Marketing Corporativo Grupo Zaffari.

Junior Maicá: entrou para o mundo do rádio em 2011 ao fazer humor com O Bairrista, uma espécie de Pasquim gaudério. Apresentador do programa Voz do RS, na Rádio Gaúcha, integrante do ATL Grenal, na Rádio Atlântida, e um dos responsáveis pelo Sala 360º.

Luis Alt: sócio fundador no Brasil da Livework, consultoria global de Inovação e Design de Serviço que auxilia marcas como Bradesco, Natura, Ambev e Brastemp a oferecer serviços mais desejáveis e rentáveis. Autor do livro Design Thinking Brasil, é criador do primeiro curso sobre o assunto da América Latina, na ESPM, já tendo lecionado em instituições como a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), Parsons New School (Nova Iorque), Perestroika, Universidade da Região de Joinville (Univille), Universidade Presbiteriana Mackenzie, Faculdades Integradas Rio Branco e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Seu próximo projeto, Servir bem para servir sempre! sensibiliza as organizações a prestarem melhores serviços para construir um mundo melhor para se viver e trabalhar.

Luiz Otávio dos Santos: gerente de Projetos e Gestão Estratégica do Sport Club Internacional, possui graduação em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas São Judas Tadeu, pós-graduação em Gestão Empresarial pela Universidade de São Paulo (USP), pós-graduação em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e mestrado em Gestão Empresarial pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (Ebape). É juiz relator do Prêmio Qualidade RS – 2010 a 20126, juiz do Prêmio Qualidade RS – 2013 a 2016 – e examinador do Prêmio Nacional de Inovação da Confederação Nacional da Indústria (CNI) – 2011 a 2015.

Matheus Vigel: graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), possui MBA Executivo em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios. É especialista de Produto do Grupo RBS, trabalhando na criação, desenvolvimento e implementação do novo modelo de assinaturas digitais, chamado ZH Tablet, e no desenvolvimento de novos produtos digitais com foco no universo mobile para melhor atender aos novos mercados e nichos de assinantes digitais.

Rodolfo Chapchap: formado em Ciências Sociais e em Design pela USP, estudou Crítica de Arte no Museu de Arte Contemporânea da USP, Gastronomia no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Marcenaria no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). É um generalista e já trabalhou como designer e arte-educador antes de chegar na BOX1824, onde há dois anos integra a equipe de pesquisa e planejamento, tendo participado de projetos para Vivo, Ipiranga, Oakley, Multishow, Globo e Fiat.

