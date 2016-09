Últimos dias para se inscrever no Programa Jovem Técnico 2017 da Braskem

A Braskem está com inscrições abertas até o próximo dia 18 de setembro (domingo) para o seu Programa Jovem Técnico. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.jovensbraskem.com.br. As vagas no Rio Grande do Sul são direcionadas para a cidade de Triunfo.

A idade mínima é de 18 anos, completos até dezembro de 2016 e o candidato precisa estar vinculado a uma instituição de ensino técnico e ter disponibilidade para estagiar por 30h ou 40h semanais durante um ano. É importante que o candidato, ao se inscrever, confirme se possui vaga para o seu curso de formação na localidade de interesse. Entre os benefícios estão bolsa-auxílio compatível com o mercado; assistência médica; vale refeição ou refeitório (conforme localidade); entre outros.

Para obter mais informações e efetuar o cadastro do currículo, o candidato deve acessar www.jovensbraskem.com.br.

—

Comentários