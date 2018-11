Últimos dias para se inscrever nos mestrados e doutorados da Universidade Feevale

A Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão (Proppex) da Universidade Feevale recebe inscrições, até esta quinta-feira, 8 de novembro, para três doutorados e oito mestrados. As inscrições podem ser feitas pelo site www.feevale.br/stricto. Detalhes sobre os cursos, como objetivos, disciplinas e investimento, por exemplo, podem ser obtidos no site de inscrição. Confira os cursos oferecidos:

– Programa de Pós-graduação em Qualidade Ambiental (mestrado e doutorado acadêmicos)

– Programa de Pós-graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social (mestrado e doutorado acadêmicos)

– Programa de Pós-graduação em Processos e Manifestações Culturais (mestrado e doutorado acadêmicos)

– Mestrado Acadêmico em Toxicologia e Análises Toxicológicas

– Mestrado Profissional em Tecnologia de Materiais e Processos Industriais

– Mestrado Profissional em Indústria Criativa

– Mestrado Profissional em Letras

– Mestrado Acadêmico em Virologia – a partir deste processo, este curso passará a receber inscrições em fluxo contínuo

Possibilidades de bolsas

A Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão (Proppex) oferecerá bolsas de 50% para todos os cursos de mestrado e doutorado. Para os cursos acadêmicos, existe a possibilidade de bolsas integrais financiadas por órgãos de fomento externo. Poderão candidatar-se aos incentivos os acadêmicos aprovados no atual processo seletivo, para ingresso em 2019/01 na pós-graduação stricto sensu. As inscrições para as bolsas poderão ser realizadas entre 27 e 30 de novembro, até as 17h, pela internet, na página dos cursos (disponíveis em www.feevale.br/stricto). Os editais completos podem ser conferidos nas páginas dos cursos ou no link www.feevale.br/editais.

Mais informações:

Secretaria de Pós-graduação Stricto Sensu

Site: www.feevale.br/stricto

E-mail: strictosensu@feevale.br

Telefone: (51) 3586-8800, ramal 8745 ou 8874

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12h e das 13h15min às 22h

Deixe seu comentário: