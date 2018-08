Ultrassonografia é destaque na Oficina de Ovinos do Senar

Um recurso comum da medicina vem ganhando espaço como ferramenta de inovação na pecuária. O uso da ultrassonografia é um dos destaques da Oficina de Ovinos, iniciativa do SENAR-RS durante a Expointer 2018. O espaço orienta produtores e visitantes sobre o emprego de técnicas inovadoras para diagnóstico de gestação e avaliação de carcaças. A programação ocorre em uma estrutura montada no Pavilhão Ovinos e Bovinos de Corte da feira, com duas palestras diárias, às 10h45 e às 14h30.

O SENAR-RS entende que o emprego de tecnologias estimula fortemente a inovação e o desenvolvimento do produtor no campo. Por isso, no ano em que completa 25 anos, a Instituição decidiu este ano promover o assunto como mote principal da Oficina de Ovinos, apresentando ao público da Expointer 2018 parte dos cursos realizados no Interior do Estado.

No local, técnicos do SENAR-RS são demonstradas diferentes formas de uso da tecnologia no manejo de rebanho, realizando demonstrações com animais. Os profissionais também esclarecem dúvidas do público a respeito da ferramenta, bem como sobre qualidade sanitária, seleção, cruzamentos, raças, entre outros pontos.

Os visitantes do espaço podem conhecer algumas das vantagens que o ultrassom pode trazer à ovinocultura. Associada a técnicas específicas, a ferramenta permite avaliar com antecedência o tamanho da carcaça, marmoreio (gordura entremeada na carne) e cobertura de gordura, itens importantes para definir a qualidade do corte conforme as exigências do mercado. A ultrassonografia também contribui para o melhoramento genético de raças, ao possibilitar a escolha de reprodutores com características interessantes para o rendimento de carcaça, como área de olho de lombo. Ainda auxilia na escolha do manejo gestacional adequado, diagnosticando prenhezes simples e gemelares (mais de um feto).

Todos estes pontos são abordados durante as palestras diárias da Oficinas de Ovinos, envolvendo dinâmicas demonstrativas da utilização da ultrassonografia, com a transmissão de imagens geradas pelo equipamento em um monitor instalado no estande. Os conteúdos estão divididos em dois temas: “Ultrassonografia para avaliação de carcaça em ovinos” e “Manejo reprodutivo de ovinos”.

No mesmo local, ainda haverá um espaço dedicado ao Planejamento Forrageiro Anual, que apresentará técnicas para manejo de pasto voltado à alimentação de ovinos e bovinos. São abordados pontos como potencialização do uso do solo, espécies ideais para pastagem, alturas de manejo, valores nutricionais e cultivo integrado à pecuária e à lavoura. As informações também são ministradas por técnicos do SENAR-RS.

