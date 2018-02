Um acidente causado por um menino de 12 anos matou cinco menores no México

Um menino de 12 anos que dirigia em alta velocidade provocou um acidente no qual morreram outros cinco menores de idade que estavam no veículo, informou a Promotoria da Cidade do México nesta segunda-feira (19).

“As vítimas estavam em um carro (…) dirigido por um adolescente que supostamente perdeu o controle” do veículo, assinalou o ente em comunicado.

O menino que dirigia é investigado pelo crime de “homicídio por circulação de veículo” pela Promotoria especializada em menores de idade.

O acidente ocorreu no domingo no setor sul da capital.

Na Cidade do México, a partir dos 16 anos se pode obter uma permissão especial para dirigir. A carteira oficial é dada aos 18 anos.

Para tirar carteira de motorista no México o candidato não precisa fazer aulas de direção nem testes. Basta entrar em um supermercado e pagar uma taxa. Quem tiver interesse em conseguir o documento precisa só preencher alguns formulários e depois de uma hora recebe a habilitação.

Para isso, é preciso desembolsar o valor da taxa. O documento é válido por três anos.

