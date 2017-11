Um acidente com uma moto e duas carretas causou duas mortes na BR 285 em Carazinho

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu um acidente que causou a morte do condutor e da passageira de uma motocicleta por volta das 11h deste sábado (25), no km 328 da BR 285 em Carazinho.

O acidente envolveu uma motocicleta Honda CB 300 com placa de Passo Fundo, uma carreta Scania com placas de Uruguaiana e uma carreta Man com placas de Bento Gonçalves.

O levantamento preliminar realizado pela PRF indica que a moto transitava no sentido Carazinho a Passo Fundo quando o condutor perdeu o equilíbrio e colidiu no rodado traseiro da carreta Scania que transitava em sentido contrário, ocasionando a queda dos dois ocupantes sob as rodas do veículo. A outra carreta, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira da Scania. Chovia no momento do acidente.

A colisão ocasionou a morte do condutor e da passageira da moto, cujas identidades ainda não foram confirmadas.

O trânsito foi interrompido no local, pois os veículos ficaram atravessados na pista. Somente após a realização da perícia o trânsito foi liberado. Às 15h11min a PRF informou a liberação da pista.

