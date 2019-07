Um acidente de ônibus na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul causou a morte do jogador Pablo Radaelli, artilheiro do Passo Fundo Futsal

Será cremado nesta segunda-feira em Novo Hamburgo o corpo do jogador Pablo Radaelli, 22 anos, morto na madrugada desse domingo em um acidente com o ônibus que transportava a delegação do Passo Fundo Futsal na rodovia BR-472. O velório ocorreu no final da noite, no Ginásio do Capingui, na cidade do Norte do Estado onde o clube tem a sua sede.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 2h30min o veículo tombou após sair da pista no quilômetro 430 da rodovia, próximo a São Borja. Outros 13 dos 21 passageiros foram atendidos com ferimentos, a maioria sem gravidade. Já o roupeiro do clube, Sandi Vieira, sofreu fraturas nos braços e costelas e permanece internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) e, segundo a equipe médica, o seu estado inspira cuidados. À tarde, ele foi transferido para o Hospital de Clínicas de Passo Fundo.

O acidente aconteceu quando o pessoal retornava a Passo Fundo após perder de 4 a 0, na noite anterior, para a Associação Esportiva Uruguaianense, em Uruguaiana (Fronteira Oeste), pela Liga Gaúcha de Futsal. Pablo inclusive chegou a conversar com repórteres após o jogo, quando declarou: “Sabemos da dificuldade de jogar aqui e viemos desfalcados, mas isso não é uma desculpa. Perdemos, infelizmente, é coisa de partida, agora é focar no jogo da próxima sexta-feira”.

As causas e circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. Após seguir em direção ao acostamento, aparentemente desgovernado, o ônibus despencou em um barranco, parando próximo a um açude. Segundo a PRF, ainda não é possível afirmar se o episódio envolveu em sua origem um capotamento ou uma saída de pista. O motorista sobreviveu sem se ferir e o seu depoimento deve ser colhido nas próximas horas.

Manifestações

Em nota oficial, a direção do Passo Fundo Futsal manifestou solidariedade aos atletas, familiares e torcedores. Também ressaltou a breve porém bem-sucedida trajetória de Pablo Radaeli, que atuava como ala e era o atual artilheiro time: “Natural de Novo Hamburgo, ele chegou ao Passo Fundo Futsal no começo desta temporada. Antes, também defendeu o Minas Tênis Clube de Belo Horizonte, o Uruguaianense e a Asif de Ibirubá.

Já o prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, decretou luto oficial de três dias no município. A morte do jogador também repercutiu nas redes sociais: em páginas dedicadas ao Futsal e ao clube de Pablo, diversas mensagens expressavam tristeza pela perda. Algumas delas reproduziam a tradicional fita preta em sinal de luto, enquanto outras postavam vídeos com os gols marcados pelo ala com a camisa do time.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: