Um acidente envolvendo cinco veículos deixou feridos em Panambi

Um acidente envolvendo cinco veículos na BR-285, em Panambi, deixou cinco pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (21), segundo informações da Polícia Rodoviária Federal.

Por volta das 13h30min, o trânsito estava interrompido para realização da operação tapa-buracos e limpeza da rodovia, já com formação de fila de veículos, quando um Hyundai HR com placas de Carazinho colidiu na traseira de um Fiat Mob argentino, que acabou batendo em um Cruze de Sapiranga, que acertou na traseira de um Ford Ka de Panambi que, por fim, colidiu em um caminhão MB L1620 com placas de Giruá.

Os feridos foram socorridos pelos Bombeiros e pelo SAMU e encaminhados ao Hospital de Panambi para atendimento. Nenhuma das vítimas corre risco.

Os envolvidos no acidente relataram que a operação tapa-buracos estava sinalizada.

O trânsito no local permaneceu lento por cerca de duas horas após a ocorrência até a retirada de todos os veículos envolvidos.

