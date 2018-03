Um acidente resultou em uma morte na BR 153 em Três Arroios

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu um acidente que causou a morte do condutor de um automóvel por volta das 18h deste sábado (24), no km 23 da BR 153 em Três Arroios/RS.

Um automóvel VW Logus, com placas de Erechim, transitava no sentido Erechim/RS a Concórdia/SC quando derrapou na pista e colidiu de frente com um caminhão Ford Cargo, com placas de Veranópolis, que seguia em sentido contrário. Chovia forte no momento do acidente.

Com o impacto, o carro ficou completamente destruído e o motorista acabou morrendo no local. A vítima ainda não foi identificada. O motorista do caminhão, de 56 anos, não se feriu.

O local permanece isolado para realização do levantamento pela PRF e até que seja providenciada a remoção dos veículos. O trânsito está lento na rodovia, mas não há interrupção na pista.

