Um acordo de cooperação com a ONU prevê a modernização da gestão pública no Rio Grande do Sul

A fim de implantar um amplo projeto de modernização e inovação em gestão pública, o governo do Rio Grande do Sul firmou com o Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) um acordo de cooperação técnica internacional – o primeiro da gestão de Eduardo Leite à frente do Palácio Piratini, iniciada em janeiro.

“Trata-se de um tema que consideramos tão relevante, que é a gestão patrimonial e de recursos humanos”, frisou o chefe do Executivo em Brasilia, onde assinou o termo nessa segunda-feira. “O objetivo é trabalhar em modernização e digitalização de processos, mas, ao mesmo tempo, focar nas pessoas. Uma coisa não elimina a outra. Não é digitalização substituindo servidores, mas é buscar melhorar a gestão e ter a tecnologia como ferramenta para agilizar processos.”

Agradecendo a ajuda da ABC (Agência Brasileira de Cooperação), ele acrescentou os principais focos do projeto estão voltados para o desenvolvimento de plano de desenvolvimento de capacidades e valorização profissional dos servidores, a modernização do sistema estadual de compras públicas, o aprimoramento da gestão documental e do patrimônio no Estado e a implantação de um novo modelo de gestão no Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), em Porto Alegre.

Além disso, o projeto prevê a identificação e promoção de boas práticas nacionais e internacionais em gestão pública. O Pnud será um parceiro do governo gaúcho oferecendo a sua rede de escritórios e Centros de Conhecimentos internacionais, que darão acesso a experiências e metodologias inovadoras desenvolvidas tanto nacional quanto internacionalmente.

“Com o suporte técnico do Pnud e o processo de benchmarking, que vai nos dar parâmetros de outras iniciativas e governos que poderão ser adaptadas à nossa realidade, acreditamos que poderemos endereçar soluções em diversos setores do nosso governo. Estou confiante nos resultados e já na expectativa pelas próximas parcerias que estão em negociação”, prosseguiu Eduardo Leite.

Digitalização

À frente das tratativas com o Pnud desde o início do ano, a titular da Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão), Leany Lemos, destacou que a parceria com o programa da ONU representa uma grande oportunidade de fortalecimento das capacidades das equipes que atuam nas áreas de orçamento e gestão no governo gaúcho.

“O Pnud tem uma visão de que é preciso reformar o Estado para entender melhor a sociedade”, explicou a secretária. “E o governador nos dá essa diretriz e a autonomia para que a gente persiga esse objetivo, então é muito gratificante poder assinar esse protocolo hoje, que vai nos trazer melhorias de capital humano, novas tecnologias, aprimorar o processo de digitalização e modernizar o nosso Caff. É uma porta de entrada, um primeiro processo de cooperação internacional, e queremos continuar avançando.”

O evento contou com as participações do diretor da ABC do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Ruy Pereira, da representante do escritório do Pnud no Brasil, a hondurenha Katyna Argueta, do secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur Lemos Júnior, e do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa.

(Marcello Campos)