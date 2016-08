Um adolescente de 17 anos morreu após levar um “chupão” no pescoço de sua namorada. O jovem, identificado como Julio, começou a ter convulsões em sua casa após se encontrar com a moça.

Ao chegarem no local, os paramédicos não puderam fazer nada e Julio acabou falecendo. De acordo com eles, o “chupão” causou um coágulo que foi até o cérebro pela corrente sanguínea e provocou embolia. A polícia ainda não sabe o paradeiro da namorada, que é sete anos mais velha que o rapaz. O caso aconteceu na Cidade do México, no México.

