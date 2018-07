Um adolescente que brincava dentro de um carro atropelou três crianças. Uma delas morreu

Uma menina morreu e outras duas ficaram feridas após serem atropeladas por um carro dirigido por um adolescente de 13 anos em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá (MT). O garoto sofreu lesões ao ser atingido por pedras arremessadas por testemunhas do acidente.

De acordo com a Polícia Civil de Mato Grosso, a mãe do menor que estava ao volante relatou ter estacionado o veículo – um Fiat Palio Fire – na frente da casa de sua sogra, em um bairro na periferia da cidade.

O garoto estaria brincando dentro do carro e pediu para ouvir música. Ele teria ligado o automóvel, que saiu desgovernado em marcha-a-ré e atingiu três meninas que estavam perto de um templo da igreja evangélica Assembleia de Deus.

As vítimas foram socorridas no Hospital de Pronto-Socorro de Várzea Grande. Emanuele Suquere Pacheco, 7 anos, não resistiu aos ferimentos.

Outra garota, também de 7 anos, foi levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, onde permanecia internada em estado grave no início da noite dessa quinta-feira.

Por questões de praxe, o adolescente foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou a ingestão de bebidas alcoólicas. Um auto de infração foi feito, já que o garoto dirigia sem estar habilitado. A Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) realizou procedimentos no local.

Reação

O adolescente que causou o acidente quase foi linchado pelas testemunhas. Uma pessoa chegou a agredi-lo com pedradas na cabeça, e outras, que estavam na igreja, socorreram o menino que foi encaminhado para uma casa.

Depois disso, guardas municipais foram chamados e levaram o menino para atendimento médico. Assustado e chorando, ele ficou ferido na cabeça e no rosto. A mãe dele o acompanhou até o hospital.

O caso foi registrado pela Deletran (Delegacia de Trânsito) e será investigado pela Delegacia do Adolescente de Várzea Grande.

Outro incidente

Já em Campina Grande (PB), um adolescente de 17 anos foi apreendido após ser flagrado com um carro roubado. Um detalhe que chamou a atenção da Polícia Civil é que o incidente ocorreu horas antes de ele completar 18 anos. No momento da abordagem policial, o garoto estava com um irmão de 21 anos, que foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, o veículo que a dupla estava havia sido roubado no bairro Jardim Paulistano, na região metropolitana da cidade, por volta das 18h. A vítima contou ter sido rendida por dois suspeitos armados.

Depois do roubo, a Polícia Militar iniciou buscas para tentar localizar o carro e encontrou o veículo no bairro das Cidades, com em posse da dupla de irmãos.

