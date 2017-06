Um andar inteiro para a Urgetrauma no Medplex Eixo Norte

O empreendimento da Cyrela Goldsztein voltado para a área da saúde foi a escolha da gaúcha Urgetrauma para suas futuras operações. A empresa com mais de 30 anos de atuação nas áreas de traumatologia, ortopedia, fisioterapia e raio-X vai reunir em um só ambiente as instalações que hoje ocupam dois endereços próximos ao Medplex Eixo Norte, na Assis Brasil.

Com a compra no 5º pavimento do empreendimento, a Urgetrauma busca garantir maior comodidade e facilidade aos seus pacientes e concentrar a oferta de todos os seus serviços. Cecília Valiati, proprietária da Urgetrauma, salienta que a excelência do Medplex Eixo Norte, preparado e equipado para receber clínicas de grande porte, foi determinante para a concretização do negócio. “Percebemos o diferencial do empreendimento com um conceito pensado exclusivamente para atender as demandas de médicos e pacientes” afirma. “É justamente esse um dos grandes diferenciais do Medplex Eixo Norte, que é disponibilizar uma gama de serviços médicos em um só lugar. Esse conceito inovador na área médica está no DNA do nosso empreendimento”, afirma Adriana Celestino, diretora comercial da Cyrela Goldsztein.

O diretor de Novos Negócios e Incorporação da Cyrela Goldsztein, Ricardo Jornada, reforça que a maioria dos prédios convencionais de Porto Alegre não possui características adequadas para receber profissionais e empresas da área da saúde. “Consultórios e clínicas não são salas comerciais e exigem padrões de qualidade e segurança diferenciados”, destaca.

O Medplex Eixo Norte faz parte de uma franquia de empreendimentos de sucesso na área médica. O primeiro lançamento foi o Medplex Santana, que será entregue nos próximos meses para Porto Alegre.

